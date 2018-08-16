رئيس أوكرانيا يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية الوضع فى دونباس

كييف /أ ش أ/

بحث الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو فى اتصال هاتفى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع فى دونباس وخطوات نشر قوات حفظ سلام.

وقالت الرئاسة الأوكرانية - فى بيان نشرته على موقعها الرسمى -: "بترو بوروشينكو وأنجيلا ميركل ناقشا الوضع فى دونباس والجهود اللاحقة، بما فى ذلك نشر قوات حفظ السلام من أجل تحقيق تقدم فى التسوية السلمية".

وتسعى كييف لإدخال قوات حفظ السلام الأممية إلى دونباس، فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه يؤيد فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا، لكن ذلك لا يمكن أن يكون إلا حول مهمة ضمان أمن موظفى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.. مؤكدا أن روسيا لا تعارض المقترحات بوضع دونباس تحت الرقابة الدولية، إلا أن حل هذه القضية يجب أن يتم فقط عن طريق إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفى النزاع، مع التأكيد على نشر بعثة حفظ السلام عند منطقة خط التماس المباشر، أى دون تواجد هذه البعثة فى مناطق دونباس الأخرى.

فيما ترى كييف أن مهمة الأمم المتحدة يجب أن يكون لها تفويض أوسع وأن تكون موجودة فى جميع أنحاء منطقة دونباس وحتى الحدود الدولية مع روسيا.