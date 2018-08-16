video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 03:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"دفاع البرلمان": قانون المرور الجديد يمنح رئيس الوزراء حظر استيراد التوك توك

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:30 ص
"دفاع البرلمان": قانون المرور الجديد يمنح رئيس الوزراء حظر استيراد التوك توك النائب يحيى كدوانى
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون المرور الجديد سيتضمن فى مواده آليات تقنين كل المركبات المستخدمة بالشوارع بما فيها "التوك توك"، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيمنح صلاحيات لرئيس الوزراء بحظر استخدام أو استيراد أو تجميع أى نوعية معينة من مركبات "التوك توك"، وبهذا يمكنه إصدار قرار بإلغاء "التوك توك" فى أى وقت.

 

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن التوك توك يشكل أزمة كبيرة، خاصة أن الكثير من الأطفال تسربوا من التعليم للعمل فيه، إضافة إلى عدم صلاحية المركبة ذاتها وعدم اتزانها لعدم صلاحيتها لاستخدامها فى الطرق السريعة، كما أن جميع الجرائم ترتكب بالتوك توك ويقودها أطفال، ولكن رغم كل ذلك فقد أصبح التوك توك مصدر رزق للعديد من الأسر، ولا يمكن إلغاؤه وهو ما يستدعى ضرورة تقنينه ووضع ضوابط له.

 

وأشار "كدوانى"، إلى أنه من الضرورى إعادة هيكلة شكل "التوك توك" لتكون مركبة متزنة وصالحة للسير فى الطرق، قائلاً: "أزمة التوك توك تحتاج لعلاج متوازن للأزمة بشكل لا يضر بالأسر التى تعتمد عليها بشكل رئيسى، خاصة أن إلغاءها فجأة يغلق باب للرزق وهو ما جعل القانون الجديد يمنح الصلاحيات لرئاسة الوزراء فى تنظيمها، ومن الضرورى أيضًا التصرف فى الآلاف من التكاتك المحتجزة فى ساحات التشوين بالمرور".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشروع قانون يحظر سير التوك توك بدون ترخيص..ونائب:50% من الجرائم ترتكب بواسطته

النائب عبد الفتاح محمد يعد اقتراحا بتقنين مركبات الـ"التوك توك"

اخبار السياسه

مصر اليوم

التوك توك

البرلمان

السيسى




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة