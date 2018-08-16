"دفاع البرلمان": قانون المرور الجديد يمنح رئيس الوزراء حظر استيراد التوك توك

كتبت إيمان على

أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون المرور الجديد سيتضمن فى مواده آليات تقنين كل المركبات المستخدمة بالشوارع بما فيها "التوك توك"، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيمنح صلاحيات لرئيس الوزراء بحظر استخدام أو استيراد أو تجميع أى نوعية معينة من مركبات "التوك توك"، وبهذا يمكنه إصدار قرار بإلغاء "التوك توك" فى أى وقت.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن التوك توك يشكل أزمة كبيرة، خاصة أن الكثير من الأطفال تسربوا من التعليم للعمل فيه، إضافة إلى عدم صلاحية المركبة ذاتها وعدم اتزانها لعدم صلاحيتها لاستخدامها فى الطرق السريعة، كما أن جميع الجرائم ترتكب بالتوك توك ويقودها أطفال، ولكن رغم كل ذلك فقد أصبح التوك توك مصدر رزق للعديد من الأسر، ولا يمكن إلغاؤه وهو ما يستدعى ضرورة تقنينه ووضع ضوابط له.

وأشار "كدوانى"، إلى أنه من الضرورى إعادة هيكلة شكل "التوك توك" لتكون مركبة متزنة وصالحة للسير فى الطرق، قائلاً: "أزمة التوك توك تحتاج لعلاج متوازن للأزمة بشكل لا يضر بالأسر التى تعتمد عليها بشكل رئيسى، خاصة أن إلغاءها فجأة يغلق باب للرزق وهو ما جعل القانون الجديد يمنح الصلاحيات لرئاسة الوزراء فى تنظيمها، ومن الضرورى أيضًا التصرف فى الآلاف من التكاتك المحتجزة فى ساحات التشوين بالمرور".