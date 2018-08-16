ختام فعاليات تمرين (الحارس الخفير) بين القوات الكويتية والجيش الأمريكى

الكويت /أ ش أ/

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، ختام فعاليات تمرين (الحارس الخفير)، بمشاركة قوات كويتية من الجيش والشرطة والحرس الوطني، بالتعاون مع الجيش الأمريكى، فى إطار التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت والدول الصديقة.

وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية - تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن تمرين (الحارس الخفير) يأتى انطلاقا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق منظومة أمنية عسكرية متكاملة.

وأوضح أن التمرين تضمن سيناريوهات محاكاة، ارتكزت على الاستجابة المشتركة والتنسيق ضد الارهاب العابر للحدود، اضافة إلى تحسين طرق التعامل المشترك مع التهديدات الشائعة ضد الأمن الإقليمى على المستوى التشكيلي.

وأضاف البيان أن التمرين اشتمل على تدريبات تكتيكية وعسكرية، وخطط هجومية ودفاعية وتأمينية تنفذها قوة الجيش الكويتى والشرطة والحرس الوطني، اضافة إلى الطوارئ الطبية وشركة (كي.أم.بي.سي)، والجيش الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن حفل ختام التمرين الذى أقيم على مسرح القوات الخاصة الكويتية، تضمن شرحا لايجاز شامل عن التمرين، إلى جانب عرض فيلم وثائقى خاص بالتمرين؛ بحضور الوكيل المساعد لشئون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكرى النجار، وممثلى الجهات المشاركة فى التمرين من الجيش والشرطة والحرس الوطنى الكويتى، وممثلى السفارة الأمريكية والجيش الأمريكي.