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حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر "الاستروكس بطوخ 4 أيام

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:53 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر "الاستروكس بطوخ 4 أيام حبس - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلاً عصابياً للاتجار بمخدر الاستروكس بدائرة المركز. 
 
وردت معلومات سرية للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، عن قيام عاطلين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر "الاستروكس". 
 
جرى عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد قوة أمنية بقيادة النقيب مصطفى كامل معاون مباحث مركز طوخ، وتم ضبط كلا من "أحمد. ع 37 سنة، عاطل، و"كريم. ح" 27 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 20 جرام وسلاح أبيض "مطواه"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم.

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