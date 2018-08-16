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جنايات الجيزة تجدد حبس المتهم بارتكاب حادث طعن السائحين بالغردقة 45 يوما

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:58 م
جنايات الجيزة تجدد حبس المتهم بارتكاب حادث طعن السائحين بالغردقة 45 يوما المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بارتكاب حادث طعن السائحين بالغردقة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

جددت بالذكر أن المتهم صدر قرار بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية 45 يوما، للتأكد من سلامة قواه العقلية.

 

ووجهت النيابة للمتهم تهم، القتل العمد، وحمل سلاح أبيض، وإرهاب المواطنين والاعتداء عليهم، وأعلنت الأجهزة الأمنية عن وفاة إحدى المصابات بالحادث، "تشيكية الجنسية".

 

وكان المتهم قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية بالغردقة خلال الشهر الماضى، واعتدى على عدد من السائحين والسائحات، وأسفر الحادث عن مقتل 3 سائحات، وإصابة 3 آخريات من جنسيات مختلفة.

 

وفيما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم نفى القضية رقم 840 لسنة 2017 بتدابير احترازية، وإخلاء سبيل متهم فى القضية رقم 205 بتدابير احترازية، وإخلاء سبيل متهم فى القضية رقم 148 بتدابير احترازية.

 


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تجديد حبس المتهم بطعن السياح

طعن السياح

جنايات الجيزة

المتهم بطعن السياح

المستشار معتز خفاجى




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