جامعة الإسكندرية تدخل التصنيف البريطانى العالمى للجامعات

الإسكندرية – هناء أبو العز

أكد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة دخلت فى التصنيف البريطانى العالمى للجامعات Times Higher Education لعام 2018،حيث تم قبول الجامعة فى هذا التقييم ويتم الاعلان عن ترتيب الجامعة وفقاً لهذا التصنيف فى 26 ديسمبر 2018.

وأضاف فى اجتماعه بمجلس الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تعمل على رفع تصنيفها بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال الاهتمام بمخرجات البحث العلمى وتشجيع النشر المتميز وزيادة معدل النشر الدولى فى المجلات العالمية المفهرسة والارتقاء بالمجلات العلمية بالجامعة، مشيراً إلى أنه تم رفع 22 مجلة من بين 43 مجلة على السيرفرات الخاصة بالجامعة وبنك المعرفة المصرى بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون الدولى والمشروعات البحثية المشتركة مع الجامعات العالمية وتطوير آليات ونظم التعليم وجودة التدريس ومستوى الخريجين، وأشار إلى حصول الجامعة مؤخراً على ترتيب متقدم عن العام الماضى بفارق مائة جامعة وفقاً لتصنيف شنغهاى الصينى لعام 2018 حيث جاءت فى المركز (601 ـ 700) ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم تم اختيارهم من بين 30 ألف جامعة، واحتلت المركز الثانى محلياً بعد جامعة القاهرة.

واعتمد المجلس دليل العلاقات الثقافية للجامعة ويتضمن كل مايتعلق بالمؤتمرات والبعثات واتفاقيات التعاون، وضوابط الإعارات والاجازات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن قطاع الدراسات العليا بصدد إعداد دليل بجميع شهادات الدبلوم ودرجات الماجستير والدكتوراه التى تمنحها كليات ومعاهد الجامعة لإتاحة معرفة هذه البرامج بجميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذا الدليل سيكون بمثابة تسويق لبرامج الدراسات العليا الموجودة بجامعة الإسكندرية.

واعتمد المجلس إنشاء درجة الماجستير المشترك فى "إدارة الإبداع والتغيير" بين جامعتى الإسكندرية وحمدان بن محمد الذكية بدبى بدولة الامارات العربية المتحدة، وتعتبر جامعة حمدان أول مؤسسة أكاديمية متخصصة فى توفير خدمات تعليمية فى مجال التعليم الذكى فى الوطن العربى والشرق الأوسط، وستقوم بتدريب أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية المشاركين بالبرنامج على أحدث طرق التدريس عبر الانترنت.

واعتمد المجلس إتفاقية التعاون المقترحة بين المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية وشركة البرمجيات المبتكرة (ISS) بالولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء مركز اقليمى للمحاكاة، وتهدف الإتفاقية إلى إنشاء مركز تدريب إقليمى سيكون الوحيد الذى يخدم منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية من حيث التدريب وإقامة ورش العمل، بالإضافة إلى خدمة الهيئات النووية التى تحتاج مثل هذا المركز للإستفادة به فى تدريب المهندسين والعاملين بالهيئة.

كما اعتمد المجلس إتفاقية العمل المقترحة بين جامعتى الإسكندريـة وكاليفورنيـا ديفيز (برنامج الدراسة العالمى (Global Study، ومذكرة التفاهم المقترحة بين جامعتى الإسكندرية والكوفة بالعراق.

وقرر المجلس تنظيم مجموعة من ورش العمل لتعريف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالانتحال العلمى ومخاطر الوقوع فيه.

واعتمد المجلس ترشيحات جامعة الإسكندرية للبرنامج التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون فى مجال التعليم العالى للأعوام 2017 ـ 2020.