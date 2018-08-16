توقف عمليات القلب والصدر بمستشفى "طب الأزهر" بدمياط بسبب حريق هائل

دمياط عبده عبد الباري

شب حريق هائل، بمستشفى كلية طب الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، ونجحت فى محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وتبين أن الحريق، نشب بالمعمل الملاصق لحجرة العمليات، ما أدى لتوقف عمليات القلب والصدر والعظام والتجميل، كما تم نقل عمليات الطوارئ للمبنى "د".

كما أسفر الحريق، عن حدوث اختناقات بين عددا من المرضى وطاقم التمريض، وتجرى حاليا أعمال حصر الخسائر التى تقدر بأكثر من مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وانتداب فريق لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه.