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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:48 م
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توزيع 140 شهادة آمان على السيدات الأكثر احتياجًا فى مركز سمنود بالغربية

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:35 م
توزيع 140 شهادة آمان على السيدات الأكثر احتياجًا فى مركز سمنود بالغربية خلال توزيع الشهادات
الغربية - مصطفى عادل
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أقيمت اليوم الخميس الاحتفالية التى ينظمها المجلس القومى للمرأة  البغربية، لتسليم شهادات أمان والتى استخرجها المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، للسيدات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.
 
وقالت الدكتورة صفاء مرعى، مقرر فرع "القومى للمرأة" بالغربية، أنه قد تم توزيع الشهادات بمركز شباب سمنود تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، حيث تم توزيع 140 شهادة بحضور اللواء علاء يوسف رئيس مدينه سمنود، ونجاح شلبى عضو المجلس القومى للمرأة، بهدف تحقيق الامن والامان والاستقرار للمرأة المصرية البسيطة والمعيلة.
 
وطالب اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز و مدينة سمنود الحضور بالتوعية والعمل كسفيرات للشهادة وتوعية الآخرين لشراء الشهادات باعتبارها توفر مظلة تامينية للفئات التى لا تحظى بها وخاصة المرأة والعمالة المؤقتة حيث تتميز بأن عائدها مرتفع 16% بحد اقصى 2500.
 

 


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