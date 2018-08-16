توأمة بين هندسة عين شمس و هندسة إيست لندن بإنجلترا

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس مراسم توقيع اتفاقية شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بجامعة إيست لندن بإنجلترا، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ود. حسن عبدالله نائب رئيس جامعة إيست لندن ، وذلك بمقر الوزارة.

وتهدف الاتفاقية إلى منح شهادة مزدوجة من كلتا الجامعتين فى برامج العمارة والعمران البيئى، وهندسة البناء، وهندسة الحاسبات ونظم البرمجيات.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الوزير أن هذه الاتفاقية تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد المصرية وتصنيفها عالميًا، سواء من خلال إنشاء أفرع لجامعات دولية بمصر أو بالتوأمة مع أفضل الجامعات فى العالم، بما يضمن المستوى التعليمي الذي تقدمه للطلاب، مشيرًا إلى أن التواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية الرائدة يعمل على تحسين التصنيف الدولى للجامعة، وكذا تحسين جودة التعليم العالي بمصر، وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل، فضلاً عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مضيفاً أن هذه الشراكة تعطى الفرصة لكلية الهندسة بجامعة عين شمس بأن تصبح أول كلية عملية حكومية تعطي الشهادة المزدوجة لطلابها الدارسين داخل الكلية من إحدى الجامعات البريطانية.

وأشار عبد الغفار إلى عمق العلاقات التى تربط مصر والمملكة المتحدة وخاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، مؤكداً أن نجاح هذا التعاون قائم على القيم والأهداف المشتركة والتى تأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع بريطانيا فى شتى المجالات، بما يسهم فى تحقيق النهضة التعليمية فى مصر من خلال تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية وخاصة فى المشروعات التعليمية والبرامج البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد د. أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن التعاون مع جامعة إيست لندن بدأ منذ فترة من خلال إجراء الأبحاث المشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أن جامعة إيست لندن من الجامعات التى لها صلة قوية بالمجتمع الصناعى.

وتنص الاتفاقية على منح طلاب البرامج الثلاثة شهادة البكالوريوس من جامعة إيست لندن في تخصصات (برامج العمارة والعمران البيئى، وهندسة البناء، وهندسة الحاسبات ونظم البرمجيات)، وتلتزم جامعة إيست لندن بتقديم البرامج التعليمية المتفق عليها طبقا للاتفاقية بما يضمن تحقيق جودة العملية التعليمية، كما تلتزم بتيسير إجراءات تسجيل الطلاب بالبرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة بما يضمن الحفاظ على بيانات الطلاب، وإجراء تقييمات الامتحانات الخاصة بكل برنامج، كما تمنح الطلاب عند الانتهاء بنجاح من كل برنامج دراسى الدرجة العلمية المناسبة فضلا عن منحهم الشهادات الجامعية.

ويقوم الطلاب بالتقدم للتسجيل فى البرامج عن طريق الموقع الإلكترونى لجامعة إيست لندن، والذى يتولى الرد على كافة استفسارات الطلاب وإتاحة الفرصة لاختيار البرنامج المناسب لهم.

وقع الاتفاقية عن جامعة عين شمس د. أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بالجامعة، وعن جامعة إيست لندن د. حسن عبد الله نائب رئيس الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة إيست لندن من كبرى الجامعات بالمملكة المتحدة أنشئت منذ أكثر من 120 عاما، وتضم العديد من الكليات فى عدة تخصصات مختلفة منها: الهندسة المعمارية والحاسبات والهندسة، والفنون والصناعات الرقمية، وإدارة الأعمال والحقوق، والعلوم الاجتماعية، وعلم النفس، والصحة والرياضة والعلوم البيولوجية. ويعد تخصص العمارة من التخصصات المميزة للجامعة حيث حصلت الجامعة فى تصنيف الجارديان لها في علوم العمارة على المركز الحادى عشر على مستوى المملكة المتحدة، والثاني على مستوى لندن، كما تعتبر الجامعة من الجامعات الأسرع في الصعود للتصنيفات الأعلى على مستوى المملكة المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى قيام وفد من جامعة إيست لندن بزيارة كلية الهندسة جامعة عين شمس منذ عدة أشهر، وشملت الزيارة تفقد البنية التحتية التعليمية للكلية، والقاعات والصالات التدريسية، ومعامل الحاسب الآلي للأقسام الثلاثة، والمعامل والورش المركزية، والمكتبة المركزية للكلية، ووحدة ضمان الجودة.