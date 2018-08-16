تعرف على مواصفات أنواع اللحوم الطازجة وعلامات الفاسدة × 14 معلومة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" مواصفات وعلامات تمييز اللحوم الطازجة الصالحة من اللحوم الفاسدة، لضمان شراء المواطنين للحوم سليمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

- لحوم الأبقار صغيرة السن تتميز بلونها الأحمر الفاتح والملمس الناعم والقوام اللين الثابت ولون الدهن يكون أبيض فاتح.

- اللحم البقرى الألياف تتميز بأنها رقيقة وناعمة، بينما الطعم مستساغ لوجود طبقات من الدهون بين الألياف.

- اللحم البقرى الكبير، لونه أحمر داكن وملمسه خشن وقوامه صلب ودهنه أصفر فاتح أو داكن.

- تزداد الدهون تحت الجلد وحول الكليتين، بينما ألياف اللحم واضحة وترى بالعين المجردة وطعمه مستساغ بعد تمام النضوج.

- اللحم الجاموسى لونه أحمر غامق بعد الذبح مباشرة.

- لحم الضانى، تتميز بلونها الأحمر الفاتح فى السن الصغير.

- واللحم الضانى الغامق فى السن الكبير وملمسها يكون ناعمًا وقوامها لين ثابت ودهونها بيضاء.

- لحوم الضانى تميل إلى الأصفر الفاتح ولا يوجد دهن بين العضلات ويكون أبيض ناصعًا فى السن الكبير.

- لحم "البتلو" ناعمة الملمس تميل إلى الرمادى.

- اللحم الجملى يكون أحمر وردى فى الصغير وأحمر داكن فى الكبير، ولا يوجد دهون بين العضلات.

- اللحوم الداكنة اللون والخشنة الملمس أو تظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة على كبر عمر الذبيحة.

- اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، فتظهر بها نقط نزفية فى نسيج اللحوم وتكون رائحتها غير طبيعية أو ملمسها لزج".

- لون الدهن الأصفر البرتقالى أو الأبيض للحوم الكبيرة العمر.

- الدهن الجاموسى فلونه أبيض لامع "فضى"، أما اللون الأصفر الليمونى فيدل على حالة مرضية.