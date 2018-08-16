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تعرف على مواصفات أنواع اللحوم الطازجة وعلامات الفاسدة × 14 معلومة

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:14 ص
تعرف على مواصفات أنواع اللحوم الطازجة وعلامات الفاسدة × 14 معلومة لحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" مواصفات وعلامات تمييز اللحوم الطازجة الصالحة من اللحوم الفاسدة، لضمان شراء المواطنين للحوم سليمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

- لحوم الأبقار صغيرة السن تتميز بلونها الأحمر الفاتح والملمس الناعم والقوام اللين الثابت ولون الدهن يكون أبيض فاتح.

- اللحم البقرى الألياف تتميز بأنها رقيقة وناعمة، بينما الطعم مستساغ لوجود طبقات من الدهون بين الألياف.

- اللحم البقرى الكبير، لونه أحمر داكن وملمسه خشن وقوامه صلب ودهنه أصفر فاتح أو داكن.

 - تزداد الدهون تحت الجلد وحول الكليتين، بينما ألياف اللحم واضحة وترى بالعين المجردة وطعمه مستساغ بعد تمام النضوج.

- اللحم الجاموسى لونه أحمر غامق بعد الذبح مباشرة.

 - لحم الضانى، تتميز بلونها الأحمر الفاتح فى السن الصغير.

 - واللحم الضانى الغامق فى السن الكبير وملمسها يكون ناعمًا وقوامها لين ثابت ودهونها بيضاء.

- لحوم الضانى تميل إلى الأصفر الفاتح ولا يوجد دهن بين العضلات ويكون أبيض ناصعًا فى السن الكبير.

 - لحم "البتلو" ناعمة الملمس تميل إلى الرمادى.

 - اللحم الجملى يكون أحمر وردى فى الصغير وأحمر داكن فى الكبير، ولا يوجد دهون بين العضلات.

- اللحوم الداكنة اللون والخشنة الملمس أو تظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة على كبر عمر الذبيحة.

 - اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، فتظهر بها نقط نزفية فى نسيج اللحوم وتكون رائحتها غير طبيعية أو ملمسها لزج".

- لون الدهن الأصفر البرتقالى أو الأبيض للحوم الكبيرة العمر.

- الدهن الجاموسى فلونه أبيض لامع "فضى"، أما اللون الأصفر الليمونى فيدل على حالة مرضية.


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اللحوم الحمراء

اللحوم الفاسدة

اللحوم الطازجة

اللحوم البقرى

لحم الضانى

عيد الاضحى

الاضاحى

اختيار لحوم الاضاحى




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