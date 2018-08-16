تعرف على تفاصيل الحملات ونسب إزالة التعديات لحماية نهر النيل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سعد الدين مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، أنه بدء تنفيذ أعمال خطة العام المالى 2018 /2019، موضحا أن الأعمال التى يجرى تنفيذها تتضمن أعمال إزالة الحشائش على بند 1/1، متمثلة فى عملية إزالة وصيانة ورد النيل والحشائش الأخرى من كيلو 205 حتى كيلو 240 بدائرة هندسة نيل الأقصر بتكلفة 949.473 جنيه بلغت نسبة تنفيذها 45% تنتهى آخر يناير 2019، وعملية إزالة وصيانة ورد النيل والحشائش الأخرى بدائرة هندسة نيل إسنا بتكلفة 464.850 جنيه بلغت نسبة تنفيذها 25% ومن المقرر انتهائها منتصف إبريل 2019.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر – فى بيان صحفى - أن خطة العام المالى 2018/ 2019 تتضمن فى مجال الأعمال الفنية أعمال التشغيل الذاتى للمعدات من خلال متابعة إزالة نبات النيل والمعدات الأخرى من نهر النيل من أمام قناطر إسنا القديمة عند الكيلو 166.600 وأمام قناطر إسنا الجديدة عند الكيلو 167.800، وذلك من خلال معدات قص وجمع الحشائش ومعدات نهرية وبحرية تقوم بتجميع نبات ورد النيل والحشائش الأخرى ونقلها إلى المقالب العمومية.