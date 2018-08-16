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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..وقيم التداول أقل من نصف مليار جنيه

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:56 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..وقيم التداول أقل من نصف مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.027 مليار جنيه.
 
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 176 مليون ورقة مالية بقيمة 472 مليون جنيه عبر تنفيذ 16.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.45% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.13%، والعرب على 6.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.45%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 8.8 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 33.7 مليون جنيه، 728 ألف جنيه، 29 مليون جنيه، 313 ألف جنيه على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 15295 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 14931 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.
 

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