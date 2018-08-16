تجديد حبس 5 متهمين بتقديم رشوة 7 ملايين جنيه لرئيس حى السلام 45 يوما

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس 5 متهمين بتقديم رشوة لرئيس حى السلام قدرها 7 ملايين جنيه لمدة 45 يوما.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وأسندت نيابة شرق القاهرة للأموال العامة للمتهمين "تامر محمود عبد العزيز، و طارق سمير دياب، و هاني عبد العزيز محمود، وسليمان ابراهيم جرجس، و شادي سيد محمد"، تهمة عرض رشوة علي رئيس حى السلام بمبلغ وقدره 7 ملايين جنيه مقابل إستصدار بيان الصلاحية الخاص بقطعة أرض فى مدينة السلام خاضعة لأملاك الدولة، فى القضية رقم 10357 لسنة 2017 إدارى السلام أول.