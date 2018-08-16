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تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:25 م
تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة وائل عباس- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت منذ قليل، نيابة امن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين  حبس وائل عباس 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في  اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا،  عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري ، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 


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