بوتين يقدم تعازيه للهند فى وفاة رئيس وزرائها الأسبق فاجبايى

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قدّم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خالص تعازيه فى وفاة رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال بيهارى فاجبايي.

وقال بوتين - فى رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى - "لقد تمتع فاجبايى بسمعة دولية جيدة.. وسيُذكر بأنه سياسى قدم إسهامات شخصية عظيمة إزاء تطوير العلاقات الودية بين بلدَينا وتنمية الشراكة الاستراتيجية الروسية - الهندية المميزة للغاية.. إننى أتقدم بخالص التعازى لدعم أقارب الفقيد وأصدقائه والحكومة والشعب الهندي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

ومن جانبه، قدم السفير الروسى لدى الهند نيكولاى كوداشيف، تعازيه فى وفاة رئيس الوزراء الهندى الأسبق فاجبايى.

وأشار السفير الروسى - فى رسالة بعث بها إلى وزير الشؤون الخارجية الهندى سوشما سواراج - إلى مساهمة فاجبايى الكبيرة فى تنمية العلاقات الروسية - الهندية.

وتوفى رئيس الوزراء الهندى الأسبق فاجبايى، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.