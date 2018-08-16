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الخميس، 16 أغسطس 2018 10:04 ص
خالد صلاح
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بوتين يؤكد أهمية تعزيز الاتصالات والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:00 ص
بوتين يؤكد أهمية تعزيز الاتصالات والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين بوتين
بكين ـ موسكو (أ ش أ)
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أهمية تعزيز الاتصالات والشراكة الاستراتيجية الثنائية الشاملة مع الصين، مشيرا إلى استعداد موسكو لتعميق التعاون العملى مع بكين فى مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق فى الشؤون الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى يانغ جيا تشى، الذى يزور روسيا حاليا للمشاركة فى الجولة الـ 14 للمشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية الروسية.

وقال بوتين - خلال الاجتماع الذى نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، إنه والرئيس الصينى شى جين بينج توصلا إلى توافقات جديدة ومهمة على هامش قمة (بريكس) فى جنوب أفريقيا الشهر الماضى، وإن العلاقات الروسية الصينية مهمة لكلا البلدين والعالم بأسره، مبديا تطلعه إلى الاجتماع مع نظيره الصينى مرة أخرى.

من جانبه، قال تشى إن هذا العام يمثل علامة بارزة فى تطور العلاقات الصينية الروسية، حيث إن رئيسى الدولتين اجتمعا مرتين هذا العام، واتفقا على تعزيز التعاون، مضيفا أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا حافظت على قوة دفع قوية، وجسدت مثالا على نوع جديد من العلاقات الدولية التى تتميز بالاحترام المتبادل والعدالة والتعاون القائم على استفادة الجانبين.

وتابع المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى أن الصين ترغب فى العمل مع روسيا لتنفيذ التوافقات المهمة التى تم التوصل إليها بين الرئيسين، ومواصلة التنسيق الاستراتيجى رفيع المستوى، والمساعدة فى جعل النظام الدولى أكثر عدلا ومعقولية، وفتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية.

 


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