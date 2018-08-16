بعد سنوات.. قرية صراوة بالمنوفية تتسلم ملعب لإقامة الأنشطة الرياضية

المنوفية - محمود شاكر

انهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية برئاسة سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، اليوم إجراءات استلام ملعب صراوة التابعة لمركز أشمون، بعد أن تم تخصيص الأرض لإقامة ملعب للقرية لإقامة الأنشطة الرياضية .

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، واللواء عماد موسى مساعد مدير الامن، سماح عبدالفتاح رئيس الوحدة المحلية بدروة، محمود على محمد مسئول انشاءات إدارة الشباب والرياضة، رضا عبدالمقصود مدير إدارة الشباب والرياضة باشمون، هانى شعبان حسين مسئول الأملاك بالوحدة المحلية.

وتم تسليم موقع ملعب مركز شباب صراوة الصادر له قرار التخصيص رقم 1414 لسنة 2018 بمساحة 2520 متر بالقطعة رقم 173 حوض القصر 12 زمام صراروة والمحدد بالحدود الأربعة الحد البحرى شارع ومروى، الحد القبلى طريق كمدخل للاملاك الخاصة، الحد الشرقى مروى وطريق عمومى أسفلت والحد الغربى طريق ثم مروى ، وقد تم تسليم الموقع إلى إدارة الشباب والرياضة فى حضور اللجنة ولا توجد أى خسائر بالممتلكات أو الأرواح .

و أكد أحمد سعيد كامل أحد شباب القرية والمساهمين بشكل كبير فى تخصيص الملعب، أن القرية تعانى منذ سنوات طويلة غياب ملعب حكومة لإقامة الأنشطة الرياضية، وان استلام الارض اليوم بداية لانطلاق طاقات الشباب وتفعيل الدور الكامل لمركز شباب القرية.