بعد انتقاده أردوغان.. الشرطة التركية تعتقل مواطنا ألمانيا

رويترز

قال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس إن الشرطة التركية اعتقلت مواطنا ألمانيا، وذكرت شبكة (إيه.آر.دى) الإعلامية الألمانية أن الرجل متهم "بالدعاية الإرهابية" بعد انتقاده للنظام التركى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال مصدر وزارة الخارجية "نحن على علم بالقضية. ستبادر السفارة فى أنقرة بتقديم المساعدة القنصلية". واعتقلت تركيا عددا من المواطنين الألمان والأمريكيين خلال الشهور الماضية مما أثار أزمة دبلوماسية مع البلدين العضوين مع أنقرة في حلف شمال الأطلسى.