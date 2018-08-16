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الخميس، 16 أغسطس 2018 03:03 م
خالد صلاح
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بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومنظمة بلان إنترناشيونال لرعاية الشباب والمرأة

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:02 م
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومنظمة بلان إنترناشيونال لرعاية الشباب والمرأة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
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وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون مع منظمة بلان انترناشونال إيجيبت للتعاون المشترك بينهما لمدة عامين تجدد تلقائيا وذلك لوضع برامج مشتركة لرعاية الشباب والمرأة والطفل فى 10محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسكندرية والبحيرة ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا مع امكانية التوسع لباقى المحافظات فيما بعد.

 

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تدعم مبدأ الشراكة وتضافر وتكاتف الجهود الحكومية والشعبية والخاصة والمساهمات من الجهات الدولية لتحقيق الحماية والرعاية والتنمية لكافة فئات المجتمع.

 

وأضافت والى أن البروتوكول يهدف إلى دعم كافة المبادرات والجهود التى تشجع وتضمن حقوق الطفل طبقا لاتفاقية وقانون الطفل وأيضا تمكين المرأة والقضاء على كافة أنواع التمييز ضدها وبالنسبة لفئة الشباب يدعم البرتوكول تنسيق وتكامل الأنشطة الشبابية لتجنب تكرار الجهود بين الشركاء.

 

وأيضا لتعظيم الاستفادة من المبادرات التنموية والموارد المالية من خلال توفير المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع وقواعد البيانات والمستندات والدروس المستفادة من التجارب والخبرات السابقة .

وستعمل الوزارة والمنظمة معا على التعاون فى وضع خطط تنمية مجتمعية متكاملة باستخدام أسلوب المشاركة الفعالة مع التركيز على المجتمعات والفئات الأكثر عرضة للخطر ودعم الجهود للتوسع فى تطبيق الخبرات الناجحة والمشروعات الرائدة على المستوى الإقليمى والقومي

وسوف يتم استثمار انشطة المنظمة فى التوعية بخدمات الوزارة ومتابعة ايصال الخدمات لمستحقيها بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات لرفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير مشرعات صغيرة للتمكين الاقتصادى

ويتضمن البروتوكول أيضا إطلاق مبادرات مجتمعية فى مجال الصحة الانجابية والتثقيف الجنسى الشامل ومناهضة العنف والاهمال أة ودعم المرأه من خلال المشروعات الصغيرة التى تساهم فى آليات حمايتها بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى مجال التأهيل والدفاع الاجتماعى ودعم الخطة القومية لرعاية الطفولة المبكرة

 

 


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التضامن الاجتماعي

بروتوكول

بلان إنترناشيونال

الشباب

المرأة

الطفل




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