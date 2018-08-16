بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة فارنا البلغارية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لقسم الفندقه و السياحة بكلية الادارة و التكنولوجيا بروتوكول تعاون مع جامعة فارنا البلغارية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والبروفسير تودور راديڤ رئيس جامعة فارنا.

ويحصل الخريج بموجب بروتوكول التعاون على شهادة بكالوريوس مزدوجة فى إدارة الفندقه أو إدارة السياحة من الجامعة البلغارية بالاضافة إلى شهادة بكالوريوس الأكاديمية المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعة المصرية.

كما يتيح بروتوكول التعاون فرص لتدريب طلبة قسم الفندقه و السياحة بكلية الادارة و التكنولوجيا أو مواصلة الدراسة فى السنة النهائية فى بلغاريا.

كان البروفيسور تودور راديڤ زار فرع الأكاديمية بمقر القرية الذكية، لمناقشة سبل التنسيق لتفعيل البرتوكول على مستوى درجة الماجستير فى مجال إدارة الفنادق و مجال تنظيم و إدارة المناسبات .

كما استعرض رئيس الأكاديمية ورئيس جامعة فارنا سبل التعاون المشترك وأوجه الشراكة فى مجال الفندقه و السياحة واستثمار كافة الفرص المتاحة بما يخدم مصالح المؤسستين التعليميين.

وتبادل الدكتور اسماعيل عبد الغفّار الدروع والهدايا التذكارية مع رئيس جامعة ڤارنا تقديراً لزيارته، كما قام الدكتور عبد الغفّار بتقديم نبذه عن الإكاديمية، وشرح وافٍ عن مختلف المنشآت الأكاديمية وتاريخ تأسيسها .