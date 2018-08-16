بدء بيع تذاكر قطار المشاعر لنقل الحجاج ابتداء من يوم التروية

كتب- هاشم الفخرانى

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة من خلال المرحلة الأولى. وذلك بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتوقع أن ينقل القطار أكثر من مليوني حاج ابتداءًا من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.

وبلغت عدد الأساور المطروحة للبيع في حجّ هذا العام 360 ألف أسورة موزّعة على الحجاج الذين تكون مخيماتهم قريبة من محطات القطار، بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجّاج الداخل، وحجّاج دول الخليج العربي، وحجّاج مؤسسة جنوب أسيا، وحجّاج الدول العربية، وحجّاج تركيا وأوروبا وأمريكا.



حج

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.جلال بن عبدالجليل كعكي، أنّ الهيئة اتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثّاني، وذلك بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار. مشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ البرنامج الإلكتروني سيمنع من بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.

وأشار إلى أنّ أسعار التذاكر سوف تطرح بسعر 250 ريالًا للتذكرة، وهي تشمل كافة محطات القطار. بالإضافة إلى أنّ هنالك تذاكر تباع خلال أيام التشريق ويبلغ سعرها 50 ريالًا.