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بدء اجتماع الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشة تأجيل الدراسة بالصفوف الأولى

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:36 م
بدء اجتماع الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشة تأجيل الدراسة بالصفوف الأولى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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بدأ قبل قليل، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالى، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وأحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 
 
 
ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، تأجيل الدراسة فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وعدد من القرارات المتعلقة المهمة التى تخص العام الدراسى الجديد والمنظومة الجديدة. 

 


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