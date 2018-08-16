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الخميس، 16 أغسطس 2018 07:38 م
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انفجار عبوة ناسفة أمام مكتب لحزب الرابطة شمالى إيطاليا

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:14 م
انفجار عبوة ناسفة أمام مكتب لحزب الرابطة شمالى إيطاليا موقع الانفجار
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت أمام مكتب لحزب "الرابطة" شمالى البلاد، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ووقع الانفجار فى بلدة فيلوربا فى مقاطعة فينيتو شمال شرقى إيطاليا. وحسب المعلومات الأولية، فلم يسفر الانفجار عن إصابات.

وعثر على عبوة ناسفة أخرى، لم تنفجر أمام مكتب الحزب. ويعمل أفراد الشرطة ورجال الإطفاء على إبطال مفعولها.

واعتبر زعيم حزب الرابطة، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى هذا الحادث "محاولة لإيقاف" حزبه، قائلا: "المجرمون لن يخيفوننا، ونمضى قدما إلى الأمام ونحن أقوى مما كنا سابقا".

 

 


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