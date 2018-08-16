الواى فاى مجانى.. السعودية توفر 3000 نقطة فى الأماكن المقدسة خلال الحج

كتب محمد عبد العظيم

فى إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لموسم الحج، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن جاهزية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1439هـ، حيث قامت الهيئة بالإشراف على مقدمي خدمات الاتصالات في توفير حوالي 16 ألف محطة قاعدية، وأكثر من 3000 نقطة وصول لشبكة (الواي فاي) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وفيما أعلنت المملكة عن مراكز أرشاد التائهين، حيث تم تخصيصها لخدمة الحجاج ومساعدتهم، على أن تكون منتشرة حول الحرمين الشريفين، وداخل المشاعر المقدسة، وتأتى ضمن خدمات وزارة الحج والعمرة، ومراكز المؤسسات الأهلية للطوافة.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه إجمالى عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1800226 حاجاً حتى مساء الثلاثاء.