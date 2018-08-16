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الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تضبط 58 طنا من الأغذية الغير صالحة

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:55 م
الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تضبط 58 طنا من الأغذية الغير صالحة موسم الحج
كتب- هاشم الفخرانى
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منع مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء وصول نحو 58 طنًّا من الأغذية غير الصالحة إلى حجاج بيت الله، ويواصل المفتشون أعمالهم الرقابية خلال موسم حج هذا العام على المنشآت الغذائية في المدينة المنورة ومكة المكرمة، والبالغة 738 منشأة غذائية، شملت مطابخ الإعاشة، ومطاعم الوجبات السريعة، والمستودعات، ضُبط خلالها 729 مخالفة صحية وفنية، وأُتلِف 393 طنًّا من المواد الغذائية، وأغلقت منها 6 منشآت غذائية.

وزودت الغذاء والدواء، أمانة منطقة المدينة المنورة وأمانة العاصمة المقدسة بجميع المخالفات الصحية والفنية التي وُقِف عليها في تلك المنشآت الغذائية، لتتولى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عليها، كما يتولى مفتشو "الهيئة" متابعة تصحيح هذه المخالفات.

 

مواد غذائية
مواد غذائية

 

وخلال الأسبوع الماضي أُذِن فسح 10325 صنفًا دوائيًّا وغذائيًّا، وجهازًا طبيًّا لحجاج قادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة ، ومنفذ جديدة عرعر وحالة عمار والبطحاء والوديعة.

 

في المقابل رفض مفتشو "الهيئة"، الإذن بفسح 705 أصناف دوائية وغذائية وطبية مخالفة اصطحبها الحجاج معهم من دولهم، لانتهاء الصلاحية، أو لأنها خاضعة للرقابة، أو مجهولة المصدر، أو لأنها بكميات تجارية.

 

أما في المداخل الرئيسة لمكة المكرمة حيث يوجد مفتشو الهيئة فكُشِف عن أكثر من 4381 مركبة نقل مواد غذائية، وضُبط وأُتلِف 188 طنًّا، و1855 لترًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وإحالة 28 مركبة مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

 


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