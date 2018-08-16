النيابة تستعجل تقرير الخبراء حول فحص قطع أثرية ضبطت بحوزة تشكيل عصابى

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء الآثار، لفحص القطع المشتبه فى أثريتها والتى تم ضبطها بحوزة تشكيل عصابي مؤخرًا بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسيى فى الواقعة "علاء.م" يعمل مهندس بترول، وأنه تم ضبطه و 3 آخرين داخل إحدى العقارات بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزتهم كميات ضخمة من القطع الأثرية يبلغ عددها 58، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ عليها، شرعوا فى الاتجار بها.

وتبين من خلال معاينة القطع الأثرية المضبوطة أنها عبارة عن تمثال من الجرانيت الوردى بارتفاع 120 سم، وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس، ومائدة من الفيانس عليها 10 أوانى من الفيانس صغيرة الحجم، وتابوت من الخشب صغير الحجم بداخله مومياء لطفل صغير طوله 80 سم.

كما تبين وجود 10 كاسات من الفيانس متوسطة الحجم، و5 فنجان من الفيانس صغيرة الحجم، وشمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألباستر، و4 رقائق تمثل الألهة الخاصة بالمومياء، و3 خواتم من العاج، و3 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام.