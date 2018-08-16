video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستعجل تقرير الخبراء حول فحص قطع أثرية ضبطت بحوزة تشكيل عصابى

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الخبراء حول فحص قطع أثرية ضبطت بحوزة تشكيل عصابى قطع أثرية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء الآثار، لفحص القطع المشتبه فى أثريتها والتى تم ضبطها بحوزة تشكيل عصابي مؤخرًا بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسيى فى الواقعة "علاء.م" يعمل مهندس بترول، وأنه تم ضبطه و 3 آخرين داخل إحدى العقارات بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزتهم كميات ضخمة من القطع الأثرية يبلغ عددها 58، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ عليها، شرعوا فى الاتجار بها.

وتبين من خلال معاينة القطع الأثرية المضبوطة أنها عبارة عن تمثال من الجرانيت الوردى بارتفاع 120 سم، وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس، ومائدة من الفيانس عليها 10 أوانى من الفيانس صغيرة الحجم، وتابوت من الخشب صغير الحجم بداخله مومياء لطفل صغير طوله 80 سم.

كما تبين وجود 10 كاسات من الفيانس متوسطة الحجم، و5 فنجان من الفيانس صغيرة الحجم، وشمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألباستر، و4 رقائق تمثل الألهة الخاصة بالمومياء، و3 خواتم من العاج، و3 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عرض القطع الأثرية المضبوطة بحوزة عصابة 6 أكتوبر على لجنة من خبراء الأثار

قطع اثرية

تجارة الاثار

مهندس بترول

الفراعنه

الملك رمسيس

مومياء

بييع الاثار

اخبار الحوادث

حوادث

حوادث مصر




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة