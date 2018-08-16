المهن الطبية: ضخ مليون و200 ألف عبوة أنسولين سنويًا ونتحمل توريدات المتعثرين

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد كيلانى رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة، أن الشركة متعاقدة مع الوزارة على توفير مليون و200 ألف عبوة أنسولين سنوياً، وتتحمل توريد حصص الشركات المتعثرة فى توفير كمياتها المتعاقدة عليها.

وقال الدكتور أحمد كيلانى لـ"اليوم السابع"، رفعنا إنتاجنا الشهرى للأنسولين من 700 ألف فيال إلى 900 ألف لسد وتغطية احتياجات السوق ووزارة الصحة، منعًا لحدوث أزمات فى الأنسولين وتابع: مصانعنا ستعمل بنظام الشفتات فى العيد لإنتاج الأنسولين لتوفير كميات إستراتيجية للسوق تكون بمثابة مخزون يحتاجه السوق فى أى وقت .

وأضاف الدكتور أحمد كيلانى، أن الصناعات الوطنية عليها الوقوف بجانب البلاد لتوفير احتياجاتها بغض النظر عن أى مكاسب، مضيفًا أن الفترة المقبلة سيتم عمل تصورات استراتيجية لتحديد الأصناف التى يحتاجها السوق وتقوم البلاد باستيرادها لإمكانية تصنيعها محليا.

وتابع: مصر بلد كبير وفيه سوق أكبر ويحتاج إلى عمل ونشاط صناعى بشكل مستمر وهذا ما نعمل على تحقيقه، مضيفًا أنه يدعم مناخ الاستثمار المحلى لتعزيز الاقتصاد القومى.