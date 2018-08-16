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الخميس، 16 أغسطس 2018 10:46 ص
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المعمل الجنائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته بندقية وذخيرة بمصر القديمة

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:00 ص
المعمل الجنائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته بندقية وذخيرة بمصر القديمة فرد خرطوش - صورة أرشيفيه
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى ،خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطل وبحوزته 2 سلاح نارى "بندقية خرطوش" عيار 16مم، و3 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 12مم، واعداد تقرير فنى بها.

فيما أمرت النيابة العامه بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحرى عن الواقعة .

تعود تفاصيل القضية عندما ،تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط "أحمد ش ع" 36 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه"، وبحوزته 2 سلاح نارى "بندقية خرطوش" عيار 16مم، و3 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار "بقصد الدفاع".

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 


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