الكرملين ينفى عقد لقاء رباعى لقادة روسيا وتركيا وفرنسا والمانيا

موسكو /أ ش أ/

نفى المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف عقد لقاء رباعى يجمع قادة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا .

وقال بيسكوف، فى تصريح للصحفيين اليوم الخميس ، إنه لا يوجد مثل هذا الاجتماع على جدول الأعمال".

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان قد أعلن فى وقت سابق عن اجتماع بين قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا فى سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد أخر أكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية ( الكرملين )، دميترى بيسكوف، أن العمل جار حاليا على إمكانية عقد لقاء ثلاثى لرؤساء ايران وتركيا وروسيا فى مطلع سبتمبر المقبل .

وأضاف بيسكوف أنه :" يجرى حاليا العمل على احتمال عقد اجتماع ثلاثى بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران فى بداية شهر سبتمبر القادم" لافتا أنه بعد الانتهاء من التوافق على الجدول الزمنى للرؤساء الثلاثة عبر القنوات الدبلوماسية، سنبلغكم بالموعد النهائى لهذا اللقاء".