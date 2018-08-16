"القوى العاملة" تتجه لتسليم 15 ألف شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، اليوم الخميس، أن هناك 15 ألف شهادة أمان جاهزة لتسليمها للعمالة غير المنتظمة على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مؤكدا أن تسليم هذه الشهادات يأتى فى إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للضمان الاجتماعي وشهادة أمان بشأن هذه العمالة، على اعتبار أنها بمثابة قطرة الغيث لعمل رعاية شاملة لهذه الفئة مستقبلاً ورعايتهم بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 200 عامل من العمالة غير المنتظمة بمحافظة الجيزة "شهادات أمان"، تمهيدا لتسليم 650 شهادة أخرى لباقى العمالة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالجيزة، وذلك بحضور عادل خليل وكيل الوزارة مدير المديرية، ومحمد عبد الرحمن وكيل الوزارة للتشغيل بالوزارة.

ويسلم وزير القوى العاملة، اليوم، 150 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالجيزة ، وذلك بفئة 500 جنيه لكل شهادة تمهيدا لتسليم 650 شهادة أخرى بعد إجازة العيد لباقى العمالة المسجلة.

وقال سعفان، إن مصرَ تُولى كامل اهتمامها بأبنائها كافَّة، وأن هذا الاهتمام يأتي طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بإعطاء كامل الجُهد تركيزًا واهتمامًا بالعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن الوزارة لا تدخر جُهدًا أو طاقة فى شمول الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا رؤية الوزارة الشاملة لجميع العمال بصفةٍ عامة، والعمالة غير المنتظمة بصفةٍ خاصة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الرؤية الشاملة تتواكب مع محاولة وضع آليات جديدة خاصة بعملية التشغيل بشكلٍ أكثر جديَّة، والتدريب بصورةٍ أكثر واقعية لهذه الفئةِ من العمال، بحيثُ تُشكل هذه الآليات ضمانًا بصورةٍ أكبر وبشكل أكثر فاعلية، وذلك لضمان حياة كريمة لهم ولذويهم، وتحقيقًا لأقصى قدر ممكن لهم من الرعاية فى كافة النواحى صحيًا واجتماعيًا.

وأكَّدَ سعفان أن الفترة المقبلة ستشهدُ طفرًة كُبرى للعمالة غير المنتظمة، وستكون هناك اجتماعات موسعة عقب إجازة عيد الأضحى لبحث سُبل وطرق التشغيل الأمثل لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن الدولة توجّه كل أنظارها لرعاية جميع مواطنيها، والفئات الأجدر والأولى بالرعاية وهم العمال.

ووجه الوزير خالص شكره لجميع عمال مصر على ما يبذلونه من جُهدٍ وعرق في بناء الوطن، ودفع مسيرة الإنتاج، وبناء الاقتصاد المصري بالصورة التي تليق، مهنئًا جميع الشعب المصري بقُربِ قُدوم عيد الأضحى المبارك، طالبًا من الله أن يُعيدهُ بالخيرِ واليُمنِ والبركات على مِصرنا الحبيبة في سلامٍ دائم ورخاء وفير.