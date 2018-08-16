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القومى للمرأة بالشرقية يسلم 1600 شهادة أمان للمرأة المعيلة

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:43 ص
القومى للمرأة بالشرقية يسلم 1600 شهادة أمان للمرأة المعيلة الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن الفرع بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، قام بتسليم 1600 شهادة أمان لسيدات معيلات، بمراكز بلبيس ومنيا القمح والزقازيق وكفر صقر وأولاد صقر والحسينية. 
 
وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة، والبنك الزراعى المصرى، للترويج والتعريف بشهادة أمان كنوع من الحماية والضمان للسيدات وتيسيرا عليهن ولتحسين مستوى معيشتهن، بحضور كل من "نهي عبد المنعم" والمهندسة هالة راشد، وحنان فؤاد عضو المجلس.
 
ومن جانبهن، أبدت السيدات بالقرى سعادتهم البالغة لحرص المجلس القومى للمرأة، على تسليمهن شهادة أمان لهن، تيسيرا عليهن ولمد مظلة الحماية لهن من قبل الدولة.
 
وشهادة أمان، هى شهادة إدخار تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه كحد أقصى، وتدفع مرة واحدة، وتأتى كنوع من الحماية والضمان للمرأة المعيلة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمد مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
 
يذكر أن الشهادة تعطى لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة كل شهادة، والشهادة متاحة أمام جميع المواطنين المصريين، بشرط أن يكون المواطن فى الفئة العمرية بين 18 و59 سنة ن وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التى اشتراها العميل.
 
 

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