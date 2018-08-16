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الخميس، 16 أغسطس 2018 12:16 م
خالد صلاح
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القومى للمرأة بالإسكندرية يؤكد على دعم القيادة السياسية للنساء

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:01 م
القومى للمرأة بالإسكندرية يؤكد على دعم القيادة السياسية للنساء خلال الندوة
الإسكندرية جاكلين منير
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شاركت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقررة الفرع فى اللقاء الثقافى الموسع، الذى عقدته الهيئة العامة لقصور الثقافة – إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى بقصر ثقافة الشاطبى تحت عنوان "إنجازات الثورات من 1952 حتى 2018".

 

وتناولت الدكتورة ماجدة الشاذلى الحديث عن دور المرأة عبر التاريخ منذ الفراعنة مرورا بمشاركتها فى الغزوات فى الإسلام و خروجها للتصدى ضد المحتل فى ثورة 1919 حتى ثورة 30 يونيو وأشارت إلى دعم القيادة السياسيه للمرأة المصريه و عرضت مواد الدستور التى اضافت للمرأة حقوق و مكتسبات وتوليها مناصب قيادية رفيعة بالدولة مثل مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية و8 وزيرات ومحافظة ورئيسة محكمة استئناف وصولا إلى 90 نائبة فى البرلمان وتخصيص مقعد للمرأة فى المجالس المحلية، وأكدت فى الختام أن المرأة المصرية حصلت على مكاسب عديدة بعد ثورة 30 يونيو،  ونزولها كان مشهدا تجلت فيه السيدة المصرية فى كل الميادين، وكانت مناضلة حقيقية من أجل تحرير الوطن.

 

كما شارك بالحضور اللواء هاشم أبو فضل الخبير العسكرى و الدكتور فايز محمد أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق و الدكتور عبد القادر شهاب المحلل و المفكر السياسى وتم تناول موضوعات إيجابيات الثورات التى مرت على مصر حضر الندوة القيادات من النقابات المهنية العمالية و قصور الثقافة و الأحزاب.

 


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