video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بمناسبة عيد الأضحى المبارك..

القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن بالمحافظات

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:20 ص
القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن بالمحافظات منافذ القوات المسلحة
كتب زكي القاضي
إضافة تعليق

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق النائية بالعديد من محافظات الجمهورية وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسئولية.

 

وقد حرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التى يتم تدبيرها جيدًا، سواء من خلال الوحدات الإنتاجية بالقوات المسحة أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلى، حيث تضم كل عبوة كيلو جرام من السكر والأرز والفول والمكرونة، بالإضافة إلى عبوة للزيت وصلصة الطماطم والشاى حيث تم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين.

 

وقد تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى تدخل فى نطاق مسئولياتها لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتى شهدت اقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات.

 

يأتى ذلك فى إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى العظيم، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

4 أيام وتنطلق منافسات عيد الأضحى على إيرادات الموسم.. اعرف التفاصيل

"القومى للمرأة" يتأهب للمتحرشين فى عيد الأضحى.. غرفة عمليات وخط ساخن لتلقى شكاوى التحرش وخدمة على "واتس آب" لتلقى الاستغاثات.. ومحاميو المجلس يستعدون للنزول الميدانى بالحدائق والمتنزهات واماكن التجمع

صرف مرتبات العاملين بالدولة اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

القوات المسلحة

الاماكن الاكثر احتياجا

عيد الاضحي

السلع




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة