القليوبية تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. والمحافظ يعلن فتح 30 مجزرا مجانيا

القليوبية - إبراهيم سالم

أيام معدودات على عيد الأضحى المبارك، وهو ما تستعد له المحافظات والمديريات المختلفة، حيث تواصل القليوبية الانتهاء من استعداداتها لاستقبال العيد، ووضع خطط متكاملة لتأمين مرور الاحتفالات بأمان، وعدم حدوث أي أزمات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

كما يتم فتح مجازر القليوبية لذبح الأضاحى، وهو ما تحاول المحافظة الاستعداد له بكل طاقة، للقضاء على مخلفات الذبح، وضمان جودة الذبيحة، وعدم تعرض المتناولين لها لأى سوء، وهو ما دفع محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، بإعلان فتح كافة المجازر بالمحافظة مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتى ستبدأ من الساعة السادسة من صباح أول أيام العيد، وحتى مغرب اليوم الرابع مجانا أمام المواطنين.

وأكد "عشماوى"، أن إجمالى المجازر بالمحافظة 30 مجزرا، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظة ستعمل على حمل مخلفات عملية الذبح أول بأول، منعا لتراكمها وتحويلها للمناطق الخاصة بها، والتعامل معها بشكل سليم لعدم إحداث أى حالة من حالات التلوث البيئى.

وفى السياق ذاته أكدت نجوى العشيرى، رئيس مجلس مدينة بنها، أن مجزر بنها الجديد بمنطقة كفر الجزار تم إنشاءه بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون جنيه، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 300 رأس يوميا، بمساحة إجمالية 4900م2، ويضم صالتين للذبح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة لإعدام ومحرقة، إلى جانب مبنى إدارى.

وأضافت "العشيرى"، أن المجزر تم تجهيزه بشكل جيد لاستقبال الحيوانات الحية وذبحها، مع مراعاة كافة اشتراطات النظافة والصحة اللازمة، طبقا للمواصفات العالمية حفاظا على صحة المواطنين، مشيرة إلى أن المجزر سيغطى مدينة بنها والقرى المجاورة، وتم تخصيص سيارة مجهزة لحمل اللحوم بعد ذبحها، كما سيتم متابعة المجزر بصفة مستمرة لإحكام الرقابة عليه وحفاظا على السلامة الغذائية.

ومن ناحيته قال محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه سيتم فتح مجزر المدينة مجانا أمام كل المواطنين تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مشيرا إلى أنه تم نشر تحذير بالوحدات المحلية التابعة للمركز بعدم ذبح الأضاحى فى الشوارع، وعدم إقامة شوادر للذبح فى الشوارع، وفى حلة المخالفة يتم توقيع غرامات مالية وتطبيق قانون البيئة حفاظا على النظافة العامة وصحة المواطنين.

وأكدت الدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة، وحتى نهاية أيام الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب الاستعانة بـ 45 طبيبا من أطباء المدن والمراكز بالمحافظة وتواجدهم فى المجازر، وإجراء حملات مشتركة مع مديرية التموين للرقابة على المحال.

وأضافت "العسيلى" فى تصريحات للـ "اليوم السابع"، أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وربطها بغرفة عمليات المحافظة، تحسبا لوجود أية عوائق خلال عمليات الذبح بأيام عيد الأضحى المبارك.

فيما قال الدكتور سيد مراد، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالقليوبية، إن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بالقليوبية، تضمنت رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بأنواعها والإسعاف، لمواجهة أى حالات تسمم قد تحدث، والتأكيد على وجود مدير المستشفى طوال أيام الاحتفالات في الفترة الصباحية للعمل، ومساعدة في الفترة المسائية والمدير المناوب خلال فترة المبيت.

الصحة: زيادة عدد النوبتجيات بالمستشفيات وثكثيف سيارات الإسعاف بمناطق الاحتفالات

واضاف "مراد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الخطة تضمنت أيضا مضاعفة العاملين بأقسام الاستقبال بالمستشفيات وزيادة عدد أسرة الطوارئ، والتأكيد على توفير الأدوية بالمستشفيات ودعمها من مخازن التأمين الدوائى والطبي، والتأكيد على توافر الفصائل المختلفة من أكياس الدم، وكذلك رصيد الاكسجين، والإنارة والمياه البديلة.

وتابع، أنه جارى العمل على الانتهاء من إصلاح أي أجهزة معطلة بالمستشفيات كالأشعة والسونار والحضانات والتنفس الصناعي، وتفعيل أرقام الطوارئ بالمحافظة، والتأكيد على نوبتجيات الأطباء، وتفعيل فريق إدارة الأزمات برئاسة وكيل الوزراة الدكتور حمدى الطباخ، على أن تكون في حالة إنعقاد دائم طوال فترة الإجازة.

وأوضح، أن الخطة تضمنت أيضا رفع درجة الاستعداد للإسعاف بالمحافظة، والتأكيد على تكثيف اعداد السيارات في أماكن الاحتفالات المختلفة منها القناطر الخيرية وكورنيش النيل ببنها، وكذلك كورنيش شبرا الخيمة، إلى جانب تكثيف الحملات على المحلات والمصانع والتأكد من جودة المنتجات المقدمة وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

الطب البيطرى: فتح المجازر مجانا طوال أيام العيد

وقال الدكتور ناصر أبو سنة، وكيل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه يتم تكثيف الحملات على أماكن عرض اللحوم الحمراء نظرا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المجازر المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة لذبح الأضاحى مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم التنبيه على الوحدات المحلية لرفع المخلفات والتأكد من النظافة التامة لتلك المجازر.

"التموين" تكثف حملاتها الرقابية

وبدوره أكد عربي عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، للمرور على المحال العامة بالأسواق، وذلك لحماية المستهلك من كافة أنواع الغش، إلى جانب التأكد من وفرة السلع التى تهم المواطن فى العيد، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية ستقوم أيضا بتكثيف الحملات على شوادر اللحوم ومحلات بيع الدواجن المجمدة ومحلات الأسماك والأسواق العامة والمخابز بجميع أنواعها، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة عملت على زيادة الأرصدة والمعروضات من السلع الغذائية.

وتابع وكيل تموين القليوبية، أنه تم تشكيل 30 لجنة للمرور على المخابز المشتركة والمرور على الأسواق والمطاحن للتأكد من تقديم خبز مطابق للمواصفات للمواطن، إلى جانب المرور على مستودعات البوتجاز لتقديم الاسطوانة للمواطن بالسعر الرسمي بسهولة ويسر وكذلك محطات خدمة وتموين السيارات، مشيرا إلى انه تم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحا وحتي العاشرة مساءا، إلى جانب غرفة عمليات بكل إدارة فرعية بالمحافظة.

والزراعة ترصد الرقعة الزراعية لمواجهة التعديات

وقال فارس الصادق وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المديرية وضعت خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال عدة محاور، أولها إقامة منفذ داخل المديرية لتوفير السلع الغذائية أمام المواطن وبأسعار مخفضة، وعدم تركه فريسة لجشع التجار خلال احتفالات عيد الفطر.

وأضاف "الصادق" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمديرية ومنع الأجازات وعمل نوبتجيات تناوب لمتابعة الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها خلال فترة احتفالات عيد الفطر، ومواجهة أي أعمال بناء مخالف عليها خلال هذه الفترة.