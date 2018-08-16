القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم كمية من الأقراص المخدرة ومخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة إلى تورط "محمد.ر.ن" و "زياد.ر.م" و "سيف. أ. ش" عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة وعشب الاستركس المخدر ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.