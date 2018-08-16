video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 3 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:59 م
القبض على 3 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط 3 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى، من متعاطي المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات، خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 3 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، و هم " امين.س.س"26 عاما، مقيم العريش اول شمال سيناء، و"على .ال.ع"45 عاما، مقيم القرين شرقية، و"حاتم.م.ع" 34 عاما مقيم الزقازيق شرقية.
 
تم التحفظ على السائقين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مباحث المرور

تعاطى المخدرات

شمال سيناء




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة