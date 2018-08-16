القبض على عامل وربة منزل هاربين من 33 حكم قضائى فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد من القبض على عامل وربة منزل هاربين من 33 حكم قضائى بلغ إجمالى العقوبة فيهم 35 سنة وشهرين فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بضبط كلا من المتهم " احمد.م.م"35 عاما عامل مقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 7 سنوات بتهم "تبديد " والمتهمة "رضا.م.ع"30 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليها فى 21 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 28 سنة وشهرين بتهم "تبديد"

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.