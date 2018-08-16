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القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا فى القنطرة بالإسماعيلية

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:42 ص
القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا فى القنطرة بالإسماعيلية حمله امنيه-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المتهم "ش.أ.م" 24 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 
 
 

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