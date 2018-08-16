video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القبض على المتهم الثالث فى واقعة مقتل المواطن المصرى بالكويت

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:50 ص
القبض على المتهم الثالث فى واقعة مقتل المواطن المصرى بالكويت الشرطة الكويتية
الكويت(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مصدر مطلع بوزارة الداخلية الكويتية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الثالث الهارب، فى واقعة مقتل مواطن مصرى بالكويت، بعد القبض على اثنين من المتهمين أول أمس.

وأوضح المصدر – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الخميس، ان اعترافات المتهم الأسيوى وزوجته، قادت أجهزة الأمن لتحديد مكان اختباء المتهم الثالث، حيث تم إلقاء القبض عليه بمحافظة الكويت العاصمة، مشيرا إلى أنه يحمل نفس الجنسية الأسيوية للمتهمين الاثنين الآخرين.

وأضاف المصدر أنه بمواجهة المتهم بما جاء باعترافات المتهمين الاثنين الآخرين، اعترف باشتراكه معهما فى ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أنه تم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أول أمس، القبض على وافد أسيوى وزوجته؛ لقيامهما بطعن المواطن المصرى محمود على محمد كامل، داخل منزله بمنطقة بنيد القار بالعاصمة الكويت، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

يشار إلى أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، قد وجهت الشكر أمس إلى السلطات الأمنية الكويتية، على سرعة القبض على المتهمين فى مقتل المواطن المصري؛ وذلك فى أعقاب وصول الجثمان إلى مطار القاهرة الدولى، مؤكدة أن هذه الحوادث فردية وذات طابع جنائى، ويتم متابعتها من قبل السفارة المصرية للاطلاع على تطورات التحقيقات فى الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الهجرة تستقبل جثمان "ضحية الوافد الأسيوى" فى الكويت بمطار القاهرة

الكويت

مقتل مواطن مصرى بالكويت

مقتل مصرى بالكويت

الداخليه الكويتيه

وزاره الهجره




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة