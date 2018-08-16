القبض على المتهم الثالث فى واقعة مقتل المواطن المصرى بالكويت

الكويت(أ ش أ)

قال مصدر مطلع بوزارة الداخلية الكويتية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الثالث الهارب، فى واقعة مقتل مواطن مصرى بالكويت، بعد القبض على اثنين من المتهمين أول أمس.

وأوضح المصدر – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الخميس، ان اعترافات المتهم الأسيوى وزوجته، قادت أجهزة الأمن لتحديد مكان اختباء المتهم الثالث، حيث تم إلقاء القبض عليه بمحافظة الكويت العاصمة، مشيرا إلى أنه يحمل نفس الجنسية الأسيوية للمتهمين الاثنين الآخرين.

وأضاف المصدر أنه بمواجهة المتهم بما جاء باعترافات المتهمين الاثنين الآخرين، اعترف باشتراكه معهما فى ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أنه تم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أول أمس، القبض على وافد أسيوى وزوجته؛ لقيامهما بطعن المواطن المصرى محمود على محمد كامل، داخل منزله بمنطقة بنيد القار بالعاصمة الكويت، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

يشار إلى أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، قد وجهت الشكر أمس إلى السلطات الأمنية الكويتية، على سرعة القبض على المتهمين فى مقتل المواطن المصري؛ وذلك فى أعقاب وصول الجثمان إلى مطار القاهرة الدولى، مؤكدة أن هذه الحوادث فردية وذات طابع جنائى، ويتم متابعتها من قبل السفارة المصرية للاطلاع على تطورات التحقيقات فى الواقعة.