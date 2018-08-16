الصين تعلن انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية فى مجزر جنوبى البلاد

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أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم الخميس، انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية فى مجزر بمدينة "تشنغ تشو" بمقاطعة "هاينان" جنوبى البلاد.

وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الخميس- إن التحقيقات التى أجريت حول أسباب انتشار المرض أظهرت أن المجزر قام بشراء 260 خنزيرا من أحد أسواق مقاطعة "هيلونججيانج" شمال شرقى الصين، وإن 30 خنزيرا منهم نفقوا بسبب المرض صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أنها أرسلت فرقا إلى كل من مقاطعتى "هاينان" و"هيلونججيانج" للتفتيش على الأسواق والمزارع هناك، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة.

وكانت الصين أعلنت فى وقت سابق من هذا الشهر اكتشاف أول انتشار للمرض فى مزرعة بمقاطعة "لياونينج" شمال شرقى البلاد.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية مرض معد للغاية، ويصيب الخنازير، ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.