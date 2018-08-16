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"الصحة": وفاة الحالة الـ 17 بين الحجاج المصريين فى السعودية

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:56 ص
"الصحة": وفاة الحالة الـ 17 بين الحجاج المصريين فى السعودية حجاج - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، وفاة الحالة السابعة عشر بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وذلك لحاجة تدعى جليله إسماعيل الصفتي، 87 عاما من محافظة الإسكندرية، وتتبع حج الفرادى.
 
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت نتيجة حادث مرورى بمكة المكرمة وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، لافتا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغا بالوفاة، مضيفا التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 
 

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