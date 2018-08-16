الصحة تدفع بـ 2952 سيارة إسعاف مجهزة وطائرتين مروحيتين لتأمين احتفالات العيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة شاملة للتأمين الطبى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك تشمل الدفع 2952 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، على تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والمرور المفاجئ على المستشفيات، للتأكد من تواجد الأطباء والفريق الطبى خلال أيام العيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبى تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبى السريع فى بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

وأشار" مجاهد" إلى التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، مضيفاً ان أرصدة الدم على مستوى جمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغ 25745 كيس دم من مختلف الفصائل ، و34204 وحده بلازما كمخزون استراتيجي، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامه لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصه، وهيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.

وأضاف " مجاهد " انه تم تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة لأقسام "الطوارئ" ، و"الرعايات المركزة"، و"الحروق" و"السموم".

من جانبه أشار الدكتورعلاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، الى ضبط واعدام 58 طن أغذية متنوعة عبارة عن لحوم ومصنعاتها، ولحوم مجمدة وسجق وكبدة وكلاوي منتهية الصلاحية، و 5 الاف و148 لتر عصائر ومشروبات وزيوت لتغيرها فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمى ،خلال تنفيذ حملة مكبرة للمراقبة على الأسواق بمناسبة عيد الاضحى المبارك بمحافظات الجمهورية خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم ضبط 50 طن و202 كجم لحوم مجمدة، وقطع دواجن ومنتجات ألبان للشك فى صلاحيتها وتغيرها فى خواصها الطبيعية، بالاضافة الى 4219 لتر زيوت متغير خواصها الطبيعية، ومياه غازية مغشوشة، حيث تم سحب 5286 عينة وارسالها للمعامل المركزية، كما تم اعدام 8 طن و798 لحوم ومصنعاتها وأغذية متنوعة و 929 لتر عصائر ومشروبات وزيوت وخل ومياة غازية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، مشيراً الى أنه تم تحرير 2805 محضر حيال المخالفات، وذلك أثناء المرور على 3334 منشأة غذائية.

وبدوره قال "مجاهد"، إنه يتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المخالفين، و تكثيف الحملات على الاسواق والاماكن التى يتم عرض أغذية مجهولة المصدر والمياه المعبأة والغير مسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفورى لأى مادة غذائية يتم الشك فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما تتضمن الخطة، تكثيف الرقابة على الفنادق والاماكن التى تقدم الوجبات خلال ايام العيد ، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حرصاً على صحة المواطنين، مشيرا إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية ( التموين ، ومباحث التموين ، الطب البيطرى ، وحماية المستهلاك ) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءت اللازمة حيال المخالفين.

وأكد مجاهد أن الخطة تشمل تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة ، والمجمدة ، ومحلات الجزارة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية ، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم فى سيارات مستوفيه للاشتراطات الصحية ، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين ، وعرضها على النيابة المختصة.

كما شملت الخطة تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفاءهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتاكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، كما سيتم المرور على سلاسل السوبر ماركت، و مخازن ومصانع اللحوم، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها.