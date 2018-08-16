السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة الحادقة فى الفيوم دون إصابات

الفيوم - رباب الجالي

أخمدت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، حريق نشب بشقة بمنطقة الحادقة، بدائرة قسم أول الفيوم، ما أدى إلى احتراق بعض محتويات الشقة، دون إصابات أو وفيات.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بشارع عمرو بن العاص، بمنطقة الحادقة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق وأخمدته دون إصابات أو وفيات، وتبين نشوب الحريق بشقة على مساحة 150 متر بالطابق الأول ملك المواطنة "عبير.س.ن" 47 سنة مدرسة، أدى لاحتراق سرير حجرة النوم وبعض المفروشات والباب الخشبى الخاص بشرفة الحجرة.

وأكدت مالكة الشقة، أرجعت سبب نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية بحجرة النوم، ولم تتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن ملابسات الواقعة.