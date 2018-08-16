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السيسى يوافق على منحة أمريكية تتجاوز 50 مليون دولار لدعم الحلول المتكاملة للمياه

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:52 ص
السيسى يوافق على منحة أمريكية تتجاوز 50 مليون دولار لدعم الحلول المتكاملة للمياه الرئيس عبدالفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 173 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
 
 
وتهدف الاتفاقية إلي العمل بين البلدين معاً بالتركيز علي الأنشطة التي ستعمل علي زيادة الإمداد بالمياه النقية والصرف الصحي، مما يؤدي إلي دعم الأمن المائي في مصر وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية بهذه الجهات فى مصر، وتشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
 
 
وتسهم الوكالة الأمريكية للتنمية لتحقيق الهدف المنصوص في هذه الاتفاقية، بمبلغ مالي لا يتجاوز خمسين مليون و847 ألف دولار أمريكى.
 
 
 

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