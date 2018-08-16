"السكة الحديد" تعلن عن إنفاقها 20.5 مليون جنيه لتركيب كاميرات بالمحطات

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، إنفاق حتى الآن 20.5 مليون جنيه ضمن مشروع تركيب كاميرات مراقبة بالمحطات، من أجل إحكام السيطرة الأمنية ومراقبة أداء العاملين بها.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة فى محطات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان ومحطة القاهرة، لافتًا إلى أنه مخطط استكمال تركيب كاميرات المراقبة لباقى المحطات، وأن الأولوية للمحطات الرئيسية فى تركيب الكاميرات.