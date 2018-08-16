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السعودية تعرض أول فيلم وثائقى سينمائى عن "كسوة الكعبة" الأحد المقبل

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:39 م
السعودية تعرض أول فيلم وثائقى سينمائى عن "كسوة الكعبة" الأحد المقبل الكعبة
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلنت وزارة الإعلام السعودية أنها ستبث الفيلم الوثائقى السينمائى "كسوة الكعبة" على قناتَى "السعودية" و"SBC " يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ذى الحجة، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى وهيئة الإذاعة والتلفزيون فى مجال الإنتاج المرئى.

 

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حجاج

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودى، أن الفيلم الذى قامت به كل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال  وقناة مكة الفضائية بإنتاجه هو أول فيلم يتحدث عن كسوة الكعبة المشرفة.

وأضاف بأن الفيلم مترجم للغة الإنجليزية ويبرز جهود الدولة  فى صناعة كسوة الكعبة المشرفة متناولاً جميع مراحل الصناعة التى تمر بها الكسوة على مدار عام كامل من العمل.

وأوضح المسعودى، أن الفيلم سيعرض على متن أسطول طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية، وفى المطارات الدولية فى أنحاء السعودية، وقطار الحرمين.

وتسعى الرئاسة خلال هذه الأفلام والبرامج إلى غرس الممارسات الصحيحة وتعزيزها والقيم النبيلة تجاه المسجد الحرام والمسجد النبوي، التى تفضى إلى تقديس بيت الله الحرام وتوقيره، وإبراز الدور العلمى والدعوى للحرمين الشريفين، ونشر رسالتهما السامية، رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح.


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