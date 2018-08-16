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الرى تنسف شائعة "3 لترات من المياه للاستحمام" باستراتيجية المحاور الـ4

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:12 م
الرى تنسف شائعة "3 لترات من المياه للاستحمام" باستراتيجية المحاور الـ4 الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن مطالبة وزارة الرى المواطنين بضرورة اكتفاء كل مواطن باستخدام ثلاثة لترات من المياه للاستحمام، وذلك لمواجهة العجز المائى الذى تشهده مصر، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن الوزارة لم يصدر عنها أية بيانات أو تصريحات تتعلق بتحديد حصة يومية لكل مواطن من المياه، وأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة ويستهدف فى الأساس إثارة غضب المواطنين دون مبرر.

 

وأشارت الوزارة إلى وجود استراتيجية تتكون من أربعة محاور تهدف إلى تأمين الاحتياجات المائية للدولة حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، موضحة أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة ‏الموارد المائية ‏و9 وزارات أخرى‏.


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