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الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: سيارات مجهزة طبيا لنقل الحجاج المرضى لعرفات

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:00 ص
الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: سيارات مجهزة طبيا لنقل الحجاج المرضى لعرفات حجاج بيت الله الحرام-أرشيفية
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
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قال اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إن حجاجنا فى الأراضى المقدسة بخير، وهناك متابعة لحظية لهم.
 
 
وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص عيادة طبية بكل فندق يقيم به الحجاج المصريين، وعيادتين للفنادق التى يقطنها عدد كبير من ضيوف الرحمن لمباشرة حالتهم الصحية.
 
 
وتابع، يتم فحص الحجاج خاصة كبار السن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، مع توفير كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، وسيتم تجهيز سيارات إسعاف مجهزة طبياً لنقل المرضى للمشاعر المقدسة خاصة عرفات الركن فى الحج.
 
 
وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أنه يوجد غرفة عمليات بمقر البعثة الرسمية لتلقى أية اتصالات أو شكوى من الحجاج والعمل على فحصها، فضلاً عن وجود غرفة عمليات بالقاهرة لتلقى اتصالات أهالى الحجاج.
 
 

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