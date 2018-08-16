الرئيس الإيرانى يشترط على ترامب إعادة بناء جسر التفاوض للقائه

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

اتهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى، نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بتدمير جسور المفاوضات بين البلدين داعيا الإدارة الأمريكية بإعادة بنائه، قائلا "بددت الولایات المتحدة الأمريكیة ظروف التفاوض ودمرت جسر المفاوضات ثم وقفت على الجانب الآخر تقول كيف نعبر".

ونشر نشطاء إيرانيون مقطع فيديو لروحانى خلال اجتماع الحكومة قال فيه إن الولايات المتحدة قالت "تعالوا نراکم و نجری مباحثات معكم".

وخاطب روحانى الإدارة الأمريكية، قائلا "لو اردتم العبور فلماذا دمرتم الجسر؟ أن كنتم تريدون أن نلتقى فلماذا دمرتوه؟ إن كنتم صادقين تعالوا وابنوا الجسر مجددا وقتها ستجرى اللقاءات بصورة طبيعية من ذاتها".

ويأتى تصريحات روحانى بعد أيام قليلة من إعادة الولايات المتحدة العقوبات على إيران، ودخول الجزمة الأولى منها حيز التنفيذ 7 أغسطس الماضى والتى تستهدف النظام المصرفى الإيرانى، بما فى ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكى، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية، وتستهدف الحزمة الثانية فرض قيود على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالية وسيتم تطبيقها نوفمبر المقبل.