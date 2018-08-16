الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 بـ591 جنيها للجرام لأول مرة منذ عام ونصف

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، فى مصر مسجلا أدنى مستوى له فى عام ونصف، ليبلغ سعر عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 591 جنيها للجرام لأول مرة فى عام 2018.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 506 جنيها

عيار 21: 591 جنيها

عيار 24: 675 جنيها

الجنيه الذهب: 4728 جنيه

الأوقية: 1180 دولار.

وتراجع سعر أوقية الذهب فى التعاملات الفورية اليوم الخميس 16 أغسطس 2018 بما قيمته 6 دولارات الأمر الذى انعكس على سوق الصاغة فى مصر وتراجع الأسعار.

ويشهد سوق الصاغة حالة من الانتعاش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالتزامن مع الانخفاض الحاد فى سعر الذهب، وذلك فى ظل ارتفاع وقوة الدولار عالميا الأمر الذى أثر على المعدن النفيس سلبا وأدى إلى حدوث انخفاضات متتالية له.